Şirketlerin verimliliğini artırmasına yönelik yazılımlar geliştiren; Projesis 2022’ye yeni bir ürünle ‘merhaba’ diyecek

Üretim danışmanlığı hizmetiyle 1998’de, Hasan Kemahlı tarafından kurulan Projesis Üretim Yazılımları, 2009’dan beri şirketlerin üretim verimliliğini artırmasına yönelik yazılımlar geliştiriyor. İstanbul ve İzmir ofislerinde 100’den fazla fabrikaya hizmet götüren Projesis, ‘Satış-İmplementasyon ve Servis’ hizmetlerini ise partnerleri (İş Geliştirme-İmplementasyon-Servis hizmetlerinde 5 distribütör, İş Geliştirme hizmetlerinde 30 proje partneri) aracılığıyla veriyor.

Projesis’in ‘Yerli Malı’ belgesiyle Türkiye’deki teknoloji üretici firmaların arasına girdiğini söyleyen Projesis Üretim Yazılımları İşletme ve Yönetim Sistemleri Koordinatörü Deniz Uğur Kemahlı, “2022 Ocak itibariyle de Tüm dünyada cloud (bulut bilişim) üzerinden kiralanabilecek yeni bir ürün serisi çıkartıyor olacağız. Bu ürünle de dünya üzerindeki partner ağımızı genişletmeyi planlıyoruz” dedi.



Kemahlı, Projesis’in MES (Manufacturing Execution System-Üretim İzleme ve İyileştirme Sistemleri), ATS (Advanced Traceability System-Malzeme ve Operasyonel Üretim İzlenebilirliği) yazılımları üreterek, Türkiye’nin müşteri adedi açısından ilk 3 büyük firmasından biri olduğunu belirtiyor.







35 yılı aşan üretim bilgisiyle öne çıkıyor: Projesis’in özellikle 35 yılı aşan üretim bilgisi ile rakiplerinden ayrıldığının altını çizen Kemahlı, “Ayrıca her işi kendi yapmak yerine geniş bir partner ağıyla işbirliği yapmak da rakiplerine göre önemli farklarından biri. Bu yazılımlar öncelikle otomotiv ve yan sanayi, beyaz eşya ve yan sanayi, elektronik ve yan sanayi, seri makine üretimi vb. discrete üretim yapan fabrikalarda kullanılıyor. Ancak bunun yanı sıra process (gıda, kimya) ve project (proje) tipi üretim yapan işletmelerden de hizmet verdiğimiz fabrikalar bulunmakta” diye konuştu.



“MES, operasyonel kayıpların ölçülmesi ve azaltılması için önemli”: Kemahlı, üretim firmalarının birçoğunun alanlarını yönetirken hala kağıt ya da elektronik tablolar kullanmakta olduğuna dikkat çekti: “Gerçek zamanlı verilerin kullanılmadığı üretim sahalarında mevcut kapasitenin çok altında üretim yapılmakta ve üretimi artırmak amacıyla gereksiz yatırımlar yapılabilmektedir. Üretimin büyümesi, yürütmedeki karmaşıklığı da beraberinde getirmekte. Daha hızlı bir saha yönetimi ve verimli üretim için gerçek zamanlı verilerin kullanılması zorunludur.”



Kemahlı, MES yazılımlarının özellikle operasyonel kayıpların ölçülmesi ve azaltılması için çok faydalı bir araç olduğunu vurguladı: “Operasyonel kayıplarda lüzumsuz enerji, fazla makine gibi üretimde hammadde dışında harcadığımız bütün giderleri içerir. Bunları gidermek kullanıcı işletmeye ciddi oranda para kazandıracağı gibi özellikle yurt dışına ödenen bu israfları gidererek ülke kalkınmasına da katkı sağlamaktadır.”



“Hedefimiz yurt dışında kalıcı iş ortağı oluşturmak”: Projesis Üretim Yazılımları olarak geçmiş yıllardaki sürekli büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini aktaran Kemahlı şunları dile getirdi: “Şirketimizdeki danışmanlık ve yazılım kapasitemizi 2 kat artırmak, iş ortağı ağımızdaki uyarlama kapasitesini 3 kat artırmayı hedefliyoruz. Bu sırada hem mevcut platformumuzu geliştiriyor, hem de yeni platformumuzdaki gelişmeleri tamamlıyor olacağız. Uzun vadede yeni platformumuzun tamamlanmasıyla yurtdışında kalıcı olacak iş ortağı ağı oluşturmak öncelikli hedeflerimiz."