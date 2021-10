TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi kuruldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat hedefine ulaşmak, ‘Made in Türkiye’ markasını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ‘Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye’ hedefine ulaşmak için başlattığı çalışmalarda TİM, ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz’ sloganıyla ‘TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ hazırlamıştı. Planı’n ilk hedefine yönelik ‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ oluşturuldu. Komite; İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda ihracatçılara yol göstermek amacıyla çalışacak.



TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM olarak ihracatta vazgeçmedikleri en önemli unsurun; insanı, dünyayı merkezine koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen üretim anlayışı olduğunu söyledi: “İhracatçılar, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir. Bu yola çıktığımızda, iki önemli vazifemiz bulunuyordu. İlki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hep birlikte bunu başararak ihracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi ise vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir. Eylem Planı’mızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz.”



Eylem Planı’ndaki diğer hedefler

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin komite üyelerine aktardığı diğer hedefler şöyle:



“İkinci hedef: ‘Sıfır Atık Projesi’ni ihracatımızdaki her sektöre taşıyacağız. Bu kapsamda, işletmelerin atık envanterinin oluşturulması ve ortak bir platformda birleştirilerek değerlendirilmesi; çıkarılan envanter doğrultusunda firmalara teknik destek sağlanmasına liderlik edeceğiz.



Üçüncü hedef: ‘TİM Dijital Mentorluk Programı’ projemizi, İnovaTİM koordinasyonunda başlattık. TİM Dijital Mentorluk Programı ile üniversitelerimiz ve ihracatçı firmalarımız arasında önemli bir köprü görevi görerek ihracatçılarımıza eğitim ve mentorluk vermeyi amaçlıyoruz.



Dördüncü hedef: Kurumsal karbon ayak izi çalışmalarında, yeni bir sayfa açmak… Bu hususta, şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmesini teşvik edeceğiz.



Beşinci hedef: Sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber ekonomimize değer katmak...



Altıncı hedef: Marmara Denizi’nde yaşanan tabloyla gündeme gelen kirliliğin önlenmesi adına ileri arıtma teknolojileri alanında bilim kurulu ve üniversitelerimizin atık değerlerini bertaraf etme konusunda somut projeler üretmeleri.



Yedinci hedef: Tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir bir zeminde ele alma arzusundayız.



Sekizinci hedef: Standardizasyon. Sektör kurullarında ihracatçı sektörlerimizin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmalarını ve finansmana erişimini kolaylaştıracağız.



Dokuzuncu hedef: İhracatımızda sertifikasyon uygulamalarını daha da öne çıkaracağız.



Onuncu hedef: Her alanda yenilebilir enerji kaynaklarına odaklanacağız. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi için sertifikasyon süreçlerini uluslararası geçerliliği olacak şekilde teşvik edeceğiz.



On birinci hedef: İşletmelerde yetkilendirilmiş kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik birimlerinin oluşmasını teşvik edeceğiz.



On ikinci hedef: Dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamalarını geliştireceğiz. Bu minvalde, Sektörel Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarının Blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılması adına teşvik alanları yaratılmasında öncü olacağız.”