Token Finansal Teknolojiler’den Ödeme sistemlerinde yenilikçi ürün: Beko 400 TR

Token Finansal Teknolojiler’in kuruluş öyküsünü ve hedeflerini anlatır mısınız?

Arçelik bünyesinde uzun süredir finansal teknolojiler alanında öncü çalışmalar yürüten şirketimiz, Mayıs 2020 itibariyle Koç Topluluğu çatısı altında ayrı bir şirket haline geldi. Geliştirdiğimiz yeni nesil ödeme teknolojileriyle işletmelerin süreçlerini iyileştirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzde 680 binden fazla ödeme cihazıyla sektörde lider konumda yer alıyoruz. Beko marka yazarkasa POS cihazları üzerinden yapılan günde yaklaşık 4 milyon işlemi yönetiyoruz. Çalışmalarımızda Beko’yu teknoloji ortağı olarak konumlandırıyor, teknolojimizi Beko gücü ve Koç güvencesiyle tasarladığımız ürünlere yansıtıyoruz.



Ödeme sistemleri alanında yenilikçi bir ürün olan Android POS Cihazı Beko 400 TR hakkında bilgi verir misiniz?

Beko 400 TR, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın VUK 507 No’lu ‘Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ tebliği doğrultusunda satış, ödeme ve e-fatura işlemlerini tek cihazda birleştiriyor. VUK 507 kapsamında geliştirilen ve yazarkasa pos kullanma zorunluluğu olan her işletme için önemli bir alternatif oluşturan Beko 400 TR, işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor ve maliyet avantajı sağlıyor. Muhasebeci ve mali müşavirlerin desteğiyle yaygınlaşacak olan sistemde Token Finansal Teknolojiler olarak Beko 400 TR ile öncü konumda yer alıyoruz.



Android 9.0 sürümünü kullanarak geliştirdiğimiz, Arçelik ve Beko mağazalarında satışa sunduğumuz Beko 400 TR’nin içerisindeki TokenStore satış uygulaması ile Token e-Belge e-fatura uygulaması Token yazılım ekipleri tarafından geliştirildi. TokenStore uygulaması, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak güncellenecek.



Beko 400 TR ile iki haftaya yakın süren e-faturaya geçişi iki dakika kadar hızlı bir süreye indiriyor, e-faturaya ücretsiz geçiş imkanı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde e-faturaya geçişin hızla artacağını, devletin de bu yönde adımlar atacağını öngörüyoruz. Özellikle bu kapsamda ilk kez e-fatura sistemine geçecek olan işletmeler için hem maliyetsiz hem de anında geçiş imkanıyla 400 TR’nin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ölçeği fark etmeksizin tüm işletmeler Beko 400 TR ile tek cihaz üzerinden ürün tanımlayabiliyor, satış yapabiliyor, ödeme alabiliyor, e-fatura kesebiliyor. 500 TL altındaki işlemlerde ürün seçmeden kategori seçimiyle işlem yapılabiliyor, müşteri bilgisi girmeden e-arşiv fatura gönderilebiliyor. Bu sayede kasa haricinde de ödeme almayı sağlıyor ve özellikle perakende sektörü için uzun kasa kuyruklarının önüne geçiyor.



Türkiye’nin ilk çift dokunmatik ekranına sahip Android POS cihazı olan Beko 400 TR ile müşteriler şifre girerken cihazın ekranını çevirmeye gerek kalmıyor. Wi-Fi ve ücretsiz 4G ile internete bağlanabiliyor, temassız veya QR kodla ödeme desteği de sunuyor. Beko 400 TR kullanıcıları, anlaşmalı bankalar arasından dilediklerini seçerek, ödeme işlemini kredi kartıyla peşin ve taksitle ya da nakit veya parçalı seçenekleriyle tamamlayabiliyor.



Şirketinizin önümüzdeki dönemde gündeminde neler var?

Pandeminin etkisiyle hız kazanan dijital dönüşümde yerimizi almak, e-ticarette uçtan uca çözüm sunmak amacıyla 2020 Temmuz’unda Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. şirketini kurduk ve Sanal POS üzerine çalışmalara başladık. Yenilikçi ürün ve hizmet gamımızı genişletmenin yanı sıra gözetimsiz ödeme hizmetleri, karekod ile ödeme gibi yeni ödeme teknolojilerinde de liderliğimizi kuvvetlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde çıkan VUK 527 no’lu tebliğe göre gündeme gelen pompa yazarkasalarla ilgili bizim de çok daha katmadeğerli servisler içeren, iş yönetim sürecini kolaylaştıracak bir pompa yazarkasa pos üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Son gelişmelerden biri ise; Koç Holding çatısı altındaki ilk yemek kartı hizmetini piyasa sunmaya hazırlanıyoruz. Uzun vadede yemek kartından çok, farklı sektörlerde geçerli olacak bu hizmetimizle esnek bir ödeme aracı sunmayı hedefliyoruz.