TOSYÖV, Aydınlı KOBİ’lerle buluştu

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Kredi Garanti Fonu A.Ş., Aydın Ticaret Odası işbirliğiyle DenizBank, Makine İhracatçılar Birliği, LOGO Yazılım ve dergimiz KobiEfor çözüm ortaklığında, “KOBİ’lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı, Aydın Ticaret Odası ev sahipliğinde, Aydın’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından KOBİ ve girişimcilere destek sağlayan kuruluşların yetkilileri Aydın ekonomisine katkı sağlayan KOBİ’leri bilgilendirdi.

TOSYÖV, KOBİ’lerin ve girişimcilerin yanında: TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, TOSYÖV’ün kuruluşu, amacı ve faaliyetlerini anlattı. TOSYÖV sayesinde KOBİ kelimesinin nasıl yaygınlaştığını aktaran Kuleyin, TOSYÖV’ün KOSGEB Genel Kurul Üyesi ve KGF A.Ş.’nin Kurucu Ortağı olduğunu açıkladı.

“Girişim” sözcüğünün önemli bir TOSYÖV markası olduğunun altını çizen Ş. Nezih Kuleyin, “KOBİ’lerimiz mallarını mülklerini satmış sanayi yatırımı yapmışlar, sonrasında kaynak bulamamışlardır. TOSYÖV bu duruma önderlik yapmış ve KOBİ’lerin maddi olmayan kaynaklarla veya bankaların ipotek olarak kabul etmedikleri kaynaklarla kredi almaları için bir yöntem geliştirme gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kurulması çalışmaları başlamıştır. KGF’nin kurulmasında da TOSYÖV olarak rol aldık. Bugün Türkiye’nin dar boğazda bulunduğu bu süreçte Kredi Garanti Fonu’nun ne kadar önemli bir rol üstlendiğini, KOSGEB’in KOBİ’leri nasıl geliştirdiğini hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

Nezih Kuleyin, dünyanın geçirdiği hızlı dönüşümde Almanlar’ın Sanayi 4.0, Japonlar’ın 5.0 dediği, özellikle bilişim toplumunun ortaya çıkarttığı dönüşümün endüstri ve sanayiye yansımasının ortaya çıkan yeni bir durum olduğunu açıkladı. Ancak bu ülkelerin Türkiye’ye benzemeyen özellikleri bulunduğuna dikkat çeken Kuleyin, “Örneğin; dış ticaret fazlaları bulunmakta, endüstrileşmenin tüm aşamalarını tamamlamışlar ve nüfusları yaşlanıyor, genç nüfusları yok ve genel nüfus da giderek azalıyor, bu nedenle insansız fabrikalara ihtiyaçları var. Otomasyon sistemini geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim ise nüfusumuz artıyor, rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor” dedi.

Nezih Kuleyin, Türkiye’nin birçok yerinde KOBİ’ler ile bir araya gelerek TOSYÖV’ün toplantılar organize ettiğini dile getirdi. Kuleyin, Türkiye’nin yerli üretim ile uluslararası pazarlarda çok önemli bir konumda yer alacağına inandığını kaydederek, devlet desteklerinin de bu anlamda büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

KOSGEB’in yeni destek programlarına davet: KOSGEB Başkan Yardımcısı ve TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, “KOSGEB, KOBİ’nin rekabet gücü, sanayinin ekonomik gelişmesi için çalışan ve bu anlamda ülke genelinde teşkilat yapısını tamamlamış bir kuruluştur” dedi. Genel olarak ülkelerin ekosistemlerinin nasıl çalıştıklarını araştırdıklarını belirten Akdağ, bu anlamda, imalat sektörünün önemini vurguladı: “Her bir işletmemiz çok kıymetli ancak imalat sektörü çok farklı.” KOSGEB’in yeni destek programları bulunduğunu aktaran Akdağ, “Aydın ilinin projelerde geride kaldığını görüyoruz. Bir imkâna sahip olduğumuzda, küçük olsun benim olsun düşüncesi yaygın, oysa işletmelerimizin bir araya gelerek işbirliği yapmaları çok önemli” diye konuştu.

Türkiye’de işletmelerin yüzde 99.89’ünü KOBİ'lerin oluşturduğunu açıklayarak bu sayının oldukça yüksek olduğuna inandığını paylaşan Akdağ, ülkede istihdamın yüzde 74’ünün, cironun yüzde 64.4’ünün, yaptığımız yatırımların yüzde 58’inin, ihracatın yüzde 54’ünün ve ticari kesim tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının yaklaşık yüzde 35’inin KOBİ’ler sayesinde gerçekleştirildiğini belirtti: “KOSGEB olarak biz de KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2019 yılında yaklaşık 70 bin işletmeye 2.3 milyar liralık bir destekte bulunduk. Aydın iline de geçtiğimiz yıl 18 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik.”

KOBİ’ler kendilerine hedef çizmeli: Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, “Bugün burada TOSYÖV’ün planladığı toplantının KOBİ’lerimize verilen desteklerin sizlerle paylaşılarak amacına ulaşacağına inanıyoruz. Ekonomimiz ve ilimiz adına nelerin yapılabileceği değerlendirilecektir. Bugün yapılacak sunumlarda bir bilgilendirmeyi yakalayıp, ‘Ben ne yapabilirim?’ diye kendisine hedef çizecek KOBİ yetkililerinin burada olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“Dijital bankacılık ile hızla dönüşen pazarda KOBİ’leri yalnız bırakmayacağız”: DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Bölümü Grup Müdürü Tayfur Geler, KOBİ’lerin doğru finansal modelle geleceğe yol almaları için odalar ve meslek birlikleriyle işbirliği yapmaya önem verdiklerini belirterek, banka olarak mesleki kuruluşlar güç birliğinde düzenlenen toplantılarla KOBİ’lerin kendileri için sunulan hizmetlerden, teşviklerden, finansal projelerden haberdar olmalarını ve gelişimleri için bu fırsatlardan yararlanmalarını önemsediklerini söyledi: “Banka olarak KOBİ’lerin ihtiyaçları daha ortaya çıkmadan öngörüp en hızlı, en kolay ve en uygun çözümler sunmaya odaklandık. Dünyada ve ülkemizde ekonominin can damarı olan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dijital bankacılığın gelecek 10 yılda pazarın yüzde 50’sini oluşturması bekleniyor. Bu doğrultuda Nefes, KOSGEB ve KGF kredileri ile sağladığımız finansman desteğinin yanı sıra değişen ve dijitalleşen dünyada dönüşüme ayak uydurmaya çalışan esnafımızın bankacılık işlemlerini daha hızlı ve daha kolay yapabilmesi için fırsatlar sunuyoruz. Şirketlerin zorlu ortamda rekabete devam edebilmeleri için çözüm dijital dönüşüm ve veriye hakim olmaktan geçiyor. Bizlerin bir görevi de teknoloji ile KOBİ’lerimiz arasında köprü vazifesini üstlenmek. Dijitalleşmeyi ciddiye alıyor ve fırsat olarak görüyoruz.”

Tayfur Geler, Mobil Deniz uygulamaları ile DenizBank’ın ürün ve hizmetlerine akıllı telefonlar üzerinden rahatlıkla erişilip, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolayca gerçekleştirebildiğini anlattı: “Uygulamamız sayesinde KOBİ’lerimiz İşletme Kart üzerinden taksitli ticari kredi kullandırımından, POS erken bloke çözümüne kadar tüm işlemlerini mobilden yapabiliyor."

KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar Paneli: Moderatörlüğünü, TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. M. Cevdet Baykal’ın yaptığı panelde “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar”ın yetkilileri; KGF A.Ş. Aydın Şube Müdürü Gülcan Türkyılmaz (KGF A.Ş.’nin KOBİ’lere Yönelik Kredi-Finans Destekleri), DenizBank Batı Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan (DenizBank’ın KOBİ’lere Yönelik Bankacılık Faaliyetleri), Türk Eximbank Ege Bölge Pazarlama Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç (Eximbank’ın KOBİ’lere Sağladığı İhracat Kredi ve Sigorta Destekleri), TİM Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şube Müdürü Dr. Kübra Ulutaş (TİM’in KOBİ’lerin İhracata Açılmasına Yönelik Faaliyetleri), T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları eski Daire Başkanı ve TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cevdet Baykal (KOBİ’lere Yönelik Güncel Devlet Yardımları), KOSGEB Aydın Müdür V. Sadullah Dülger (KOSGEB Destekleri), LOGO Yazılım Dijital Dönüşüm Direktörü Tolga Gören (LOGO Yazılımın KOBİ’lerin Dijitalleşmesine Yönelik Faaliyetleri) katılımcıları bilgilendirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 21:20