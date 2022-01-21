ADATA Türkiye’de Görev Değişikliği

Dünyanın önde gelen DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri, mobil aksesuarlar, oyun ekipmanları üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli ADATA Technology'nin Türkiye Ülke Satış Müdürlüğü görevini, sektörün tecrübeli isimlerinden Kahraman İnce üstlendi.

IT sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan İnce, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptı. Daha önce Koyuncu Elektronik, Brother International, Vogel,s Gmbh ve Kingston Technology gibi IT sektöründeki ulusal ve uluslararası farklı kuruluşlarda satış ve pazarlama departmanlarında görev aldı. İnce, mevcut bilgi birikimini ve tecrübelerini bundan böyle ADATA ve XPG markasının Türkiye’de daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması için kullanacak.