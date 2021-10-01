Ahmet Reha Argaç, Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri & Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1992 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu (1992), Bilkent Üniversitesi ekonomi yüksek lisans eğitimini (1995) tamamladı. İş hayatına, 1992’de İş Bankası’nda başladı, Yapı Kredi Bankası’nda Sistem ve Proje Yöneticisi, Turkcell’de orta ve üst düzey yönetici, IBM’de İş Servisleri Telekom Sektörü Ülke Lideri, Hürriyet Medya Grubu’nda Bilgi Teknolojileri Direktörü (CTO) ve İcra Kurulu Üyesi, Kazancı Holding Şirketleri’nde Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü (CTO) oldu.