Sigortam.net’in CEO’su Bora Uludüz oldu. Uludüz, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine 2008’de McKinsey & Company’de başlayan Uludüz, 2008-2017’de ağırlıklı banka ve sigortacılık alanlarında danışmanlık projeleri konularında uzmanlaşarak çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. Uludüz, son olarak 2017-2021’de Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Direktör görevini sürdürdü ve bankanın dijitalleşme sürecine liderlik ederek ilerlemesinde önemli katkıları oldu.