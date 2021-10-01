Aras Kargo’da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olan Dr. Gökay Burak Akkuş, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu, aynı bölüm ve üniversitede yüksek lisansını bitirdi, Bilgisayar Mühendisliği doktorasına başladı, Trakya Üniversitesi’nde tamamladı. 2002’de Fintek A.Ş Yazılım Geliştiricisi, 2004-2011’de Intertech A.Ş. Proje Yöneticisi, 2015-2016’da Aras Kargo Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 2016-2017’de Burganbank Sistem Geliştirme Başkanı, 2018’de Ayvansaray Üniversitesi, 2021’de Yeditepe Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi oldu.