banner459

banner345

banner402

Son Dakika
banner462

DR. GÖKAY BURAK AKKUŞ

Aras Kargo Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

İNSAN KAYNAKLARI 01.10.2021, 00:01
390
DR. GÖKAY BURAK AKKUŞ

Aras Kargo’da Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olan Dr. Gökay Burak Akkuş, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu, aynı bölüm ve üniversitede yüksek lisansını bitirdi, Bilgisayar Mühendisliği doktorasına başladı, Trakya Üniversitesi’nde tamamladı. 2002’de Fintek A.Ş Yazılım Geliştiricisi, 2004-2011’de Intertech A.Ş. Proje Yöneticisi, 2015-2016’da Aras Kargo Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 2016-2017’de Burganbank Sistem Geliştirme Başkanı, 2018’de Ayvansaray Üniversitesi, 2021’de Yeditepe Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi oldu.

#GÖKAY BURAK AKKUŞ #aras kargo
Yorumlar (0)
banner366