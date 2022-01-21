SAP Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (Güney EMEA) Bölgesi Başkanlığına Emmanuel Raptopoulos atandı

Milano’da ikâmet eden Emmanuel Raptopoulos, SAP’nin küresel Bulut Hizmetleri Birimi Başkanlığı görevine atanan Claudio Muruzabal’ın yerini alacak. SAP’nin yeni kurulan küresel Bulut Hizmetleri organizasyonu, SAP genelinde 20 binin üzerinde yetenekli ve deneyimli çalışandan oluşan etkin iş gücü ile müşterilerin SAP bulut çözümlerinden daha fazla değer elde etmesini sağlayacak yeni hizmetleri pazara sunmayı hedefliyor.

SAP bünyesinde Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde 20 yılın üzerinde Genel Müdürlük, Satış, Operasyon ve Danışmanlık gibi üst düzey görevler üstlenen Raptopoulos’un engin deneyimi, aynı zamanda SAP’nin kapsayıcılık ve inovasyona dayalı yüksek performans kültürüne verdiği önemi de yansıtıyor.



SAP Müşteri Başarısından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Scott Russell atamaya ilişkin olarak, “Müşterilerimizin talebi açık ve net. Hızlı inovasyon, fark yaratan deneyimler ve üst düzey iş sonuçları için buluta geçiş yapmak ve bulutta dönüşüm istiyorlar. Claudio Muruzabal’ın küresel Bulutta Başarı Hizmetleri birimimizin başına geçmesiyle birlikte, müşterilerimizin uzun soluklu iş birliğimiz süresince her temas noktasında, SAP ile buluttan en üst seviyede fayda sağlayacakları şekilde yetenek havuzumuzu merkeze alıyor ve optimize ediyoruz. Emmanuel Raptopoulos'un Güney EMEA Bölge Başkanı olarak atanması da bölgedeki müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için sorunsuz bir geçiş sağlayacak. Raptopoulos, derin ve kapsamlı mesleki deneyiminin yanı sıra müşterilerimizin başarısına olan tutku ve bağlılığını geçmişteki başarılarıyla defalarca kanıtlamıştır” dedi.



Emmanuel Raptopoulos ise yeni görevine ilişkin şunları söyledi: “SAP Güney EMEA Bölgesi’nin önümüzdeki on yıllık dönemine bulut bilişimde büyüme damga vuracak; Bu süreçte en önemli dayanağımız kurumsal vizyonumuz, insan kaynağımız ve iş ortaklıklarımız olacak. Ben de bu görevi gururla üstleniyorum. Çevik kurumlar, bulut aracılığıyla akıllı ve sürdürülebilir işletmelere dönüşüyor; bu anlamda bölge, SAP için dinamik bir pazar konumunda. Geniş çeşitliliğe sahip bu bölgede müşterilerimiz ile birlikte çalışarak, onların uzun vadeli başarılarına anlamlı katkılar sağlayacak yenilikçi projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum.”