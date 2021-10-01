SİTARE SEZGİN

Teknosa’nın Genel Müdürlüğü görevine atanan Sitare Sezgin, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu (1997), yüksek lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde finans ağırlıklı tamamladı. Kariyerine 1999’da Bain&Company şirketinde başladı. 2010-2011’de Akbank’ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı, 2011-2018’de Boyner Grup’a bağlı Back-Up ve Bofis Turizm şirketlerinin Genel Müdürü oldu, 2016-2018’de Carrefoursa ve Avivasa’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Şubat 2018’den bu yana Akbank iştiraki AkÖde Şirketi’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi idi.