YENER YAZLALI

Burgan Bank’ın Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Yener Yazlalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu, 2006’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku yüksek lisansını tamamladı. Türkiye İş Bankası Kurumsal Krediler Bölümü’nde Proje Finansmanı Uzman Yardımcısı, 2007’de Akbank’a katıldı; Proje Finansman Kredileri Yöneticisi, Proje Finansman Kredileri Müdürü, Projeler ve Yurtdışı Riskler İzleme Müdürü, Ticari Krediler Tahsis Müdürü, Kurumsal ve Proje Kredileri Tahsis Bölüm Başkanı, 2019’da Kurumsal ve Ticari Şubeler Kredi Tahsis Bölüm Başkanı oldu.