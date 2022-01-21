Yılmaz Soycan tekrar DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı seçildi

1985’ten günümüze Türkiye ekonomisinin dinamiklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin gücünü dünyaya taşımak için farklı alanlarda faaliyetler gösteren Türk özel sektörünün önde gelen iş diplomasisi örgütü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları 15 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi. Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanlığı için bu yıl bir kez daha adaylığını açıklayan Yılmaz Soycan, tek liste olarak katıldığı seçimde yeniden başkanlığa seçildi.



Türkiye-Belarus dış ticaret hacminde uzun vadeli hedef 1,5 milyar dolar

Seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, “Değerli üyelerimizin beni başkanlığa uygun görmelerinden dolayı çok mutluyum. Başkan olduğum süre boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların takdir görmesi ve daha iyilerine imza atmamız için kullanılan oylar, ilerleyen dönem çalışmalarımız adına önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Türkiye ile Belarus, kendi bölgeleri ve dünyada potansiyeli yüksek iki ülke. Özellikle son yıllarda ticaret ve yatırımlar özelinde iki ülke arasında önemli adımlar atılıyor. Bunun bir sonucu olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019’da 708 milyon dolar, 2020’de 779 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 2021 yılında ise bu rakam 1 milyar doları geçti. Yine 2021’de Türkiye’den Belarus’a yapılan ihracat 900 milyon doları buldu. Başlıca ihracat kalemlerimiz arasında meyve, sebze, örme mensucat, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik lif ve iplikler yer aldı. Bu başarıyı 2022 ve sonrasında da devam ettirerek 1,5 milyar dolara ulaşmak öncelikli hedefimiz” dedi.



Türkiye-Belarus ilişkilerinde swap görüşmeleri ticarete destek olacak

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair bilgiler de paylaşan Soycan, “Türkiye ile Belarus arasında hizmet ihracatı ve ithalatında en büyük pay taşımacılığa ait. Bilgisayar, telekomünikasyon ve turizm hizmetlerinde de karşılıklı ticaret büyük bir potansiyelle gerçekleşiyor. Bugün itibarıyla Belarus’ta Türk sermayeli 130’dan fazla işletme bulunuyor. Ekonomik anlamda iki ülkenin yüksek hacimli işlere imza atabilmesi için önümüzdeki iki yıl boyunca doğru stratejilerle yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bu noktada iki ülke arasında swap anlaşmasının görüşülmeye başlanması ihracat-ithalat faaliyetlerine destek olacak. Bunun yanı sıra rekabet kanunlarının girişimci ve yatırımcıları korumaya yönelik ve uluslararası standartlara göre düzenlenmesi gerekiyor. Türk özel sektörünün başta inşaat olmak üzere, başarılı projeler üstlendiği iş kollarında Belarus’taki projelerde çalışmasına imkân tanınması, ikili ticaretin daha yüksek seviyelere ulaşması adına faydalı olacaktır” açıklamasını yaptı.