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‘Girişimci Devlet’ Kapadokya sanat spor ve doğayı buluşturacak
Salomon Cappadocia Ultra Trail® bu yıl 16-17 Ekim’de düzenlenecek ve 3 bine yakın sporcuya ev sahipliği yapacak.
KÜLTÜR-SANAT-MODA 01.10.2021, 00:01
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Yarışların bu yılki yeni sponsoru Canon, Salomon Cappadocia Ultra Trail® kapsamında bir fotoğraf yarışması ve yarışları unutulmaz eserlere dönüştürecek fotoğraf sanatçılarıyla destek olacak. Aynı zamanda etkinlikte bu yarışın hikayesine ve Kapadokya’nın güzelliklerine ışık tutan bir fotoğraf sergisi de düzenleyecek.