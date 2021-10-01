‘Girişimci Devlet’ Kapadokya sanat spor ve doğayı buluşturacak

Yarışların bu yılki yeni sponsoru Canon, Salomon Cappadocia Ultra Trail® kapsamında bir fotoğraf yarışması ve yarışları unutulmaz eserlere dönüştürecek fotoğraf sanatçılarıyla destek olacak. Aynı zamanda etkinlikte bu yarışın hikayesine ve Kapadokya’nın güzelliklerine ışık tutan bir fotoğraf sergisi de düzenleyecek.