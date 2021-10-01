HepsiSanat’ın ilk buluşması Contemporary İstanbul’da

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Hepsiburada ile Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere de birlikte imza atacağız” dedi. Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Özgün, HepsiSanat platformuyla sanatın dijital dönüşümüne ve bu yolla sanatın geniş kitleler ile buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

5-10 Ekim tarihleri arasında, Tersane İstanbul’da yapılacak sergide 14 kadın sanatçının eserleri yer alacak ve sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.