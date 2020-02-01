İç giyim devi Yeni İnci, spor giyim sektörüne giriyor

40 ülkeye ihracat yapan, üretim ve satışıyla Türkiye iç giyim pazarının yüzde 35’ini yöneten marka, iç giyimdeki başarısını spor giyimde de elde etmeyi hedefliyor. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, spor yaparken veya günlük hayatta rahatça kullanılabilecek tasarımlarla spor giyim sektöründe güçlü bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.