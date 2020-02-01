40 ülkeye ihracat yapan, üretim ve satışıyla Türkiye iç giyim pazarının yüzde 35’ini yöneten marka, iç giyimdeki başarısını spor giyimde de elde etmeyi hedefliyor. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, spor yaparken veya günlük hayatta rahatça kullanılabilecek tasarımlarla spor giyim sektöründe güçlü bir marka haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.
İç giyim devi Yeni İnci, spor giyim sektörüne giriyor
İç giyim, pijama ve ev giyim alanında ürettiği inovatif ürünleriyle 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Yeni İnci, tayt, sporcu atleti, askılı ve kollu sporcu t-shirt’ünden oluşan yeni spor koleksiyonuyla spor giyim sektörüne iddialı giriş yapıyor.
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