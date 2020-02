Yılın en genç sergisi On Bir (11) kapılarını açtı

QNB Finansbank’ın genç sanatçıları desteklemek, onlara yeni ifade alanları yaratmak amacıyla desteklediği Masterpiece Hall by QNB First On Bir (11) Sergi Serisi, Samsung Electronics Türkiye’nin teknoloji sponsorluğuyla sanatseverlerle buluştu.