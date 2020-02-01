Kreatif direktörlüğünü ve küratörlüğünü Ayça Okay’ın üstlendiği, 11 genç sanatçının; yeni medya, resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserlerinin bulunduğu sergi serisinin ilki 20 Şubat 2020’ye kadar Masterpiece Sanat Merkezleri’nin Maslak’taki ana merkezi Masterpiece Hall Maslak’ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.
Yılın en genç sergisi On Bir (11) kapılarını açtı
QNB Finansbank’ın genç sanatçıları desteklemek, onlara yeni ifade alanları yaratmak amacıyla desteklediği Masterpiece Hall by QNB First On Bir (11) Sergi Serisi, Samsung Electronics Türkiye’nin teknoloji sponsorluğuyla sanatseverlerle buluştu.
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