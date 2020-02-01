Yılın en genç sergisi On Bir (11) kapılarını açtı

Kreatif direktörlüğünü ve küratörlüğünü Ayça Okay’ın üstlendiği, 11 genç sanatçının; yeni medya, resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden eserlerinin bulunduğu sergi serisinin ilki 20 Şubat 2020’ye kadar Masterpiece Sanat Merkezleri’nin Maslak’taki ana merkezi Masterpiece Hall Maslak’ta ücretsiz ziyaret edilebilecek.