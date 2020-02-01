DHL’den “Paketlemeyi Yeniden Düşünmek” raporu

DHL’in müşteri ve iş ortakları üzerinde gerçekleştirdiği ankete göre, 10 şirketten 9’u paketlemeyi önümüzdeki 3 ile 5 yıl arasında gündemin üst sıralarında görüyor. Hız odaklı gönderilerin ve popülerliği giderek artan abonelik hizmetlerinin sonucu olarak “tek ürün” gönderim sıklığındaki yükseliş daha fazla karbon emisyonuna ve ambalaj atığına yol açıyor.

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, “Global Trend Raporumuz ve müşteri anketimiz; kolay, geri dönüşümlü ve sağlam paketlemenin toplamda pozitif müşteri deneyimi elde etmek açısından ne kadar büyük önem taşıdığını gözler önüne seriyor. Ancak şirketlerin, tüketicilerin ve çevrenin değişen ihtiyaçlarının hızla artması, maliyetleri yükseltiyor ve verimliliği düşürüyor. İnanıyoruz ki yeni paketleme optimizasyon araçlarının, malzemelerinin ve elleçleme teknolojilerinin benimsenmesi, verimliliği ve üretkenliği kayda değer ölçüde büyütecektir” dedi.