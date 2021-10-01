Dinçer Lojistik’ten Fazla Gıda’ya destek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dünya çapında seçilmiş 9 girişimden biri olan Fazla Gıda, özel sektörde atık yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Fazla Gıda girişimine verdikleri desteğin sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi: “Lojistik sektörü toplum ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip. ‘Sürdürülebilir bir döngü yaratmak’ sektörde hızla benimsenen uygulamalar arasında yer alıyor.