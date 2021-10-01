İstanbul Havalimanı, dünya sıralamasında 2. Oldu

Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 91.17 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı. Travel and Leisure Dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen ‘Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.