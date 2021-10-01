Ankara Ulus Zafer Anıtı, 30 Ağustos’ta halka açıldı

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e teşekkür ederek, “Restorasyonun tamamını üstlendik. Profesyonel bir ekibi görevlendirdik. Anıtta ilk kez ciddi bir restorasyon işi yapıldı. Gece gündüz santim santim incelenerek, dikkatle aslına uygun hale getirildi” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise Anıtın restorasyonunun yaklaşık 2.5 ay sürdüğünü, sadece anıtın bakımı ve onarımı değil, çevre düzenlemesi için de girişimlerde bulunduklarını söyledi.