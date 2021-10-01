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Ankara Ulus Zafer Anıtı, 30 Ağustos’ta halka açıldı
Tarihi Ankara Ulus Zafer Anıtı ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkalığı ile işbirliği halinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi ve 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yılında halka sunuldu.
OSB 01.10.2021, 00:01
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Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e teşekkür ederek, “Restorasyonun tamamını üstlendik. Profesyonel bir ekibi görevlendirdik. Anıtta ilk kez ciddi bir restorasyon işi yapıldı. Gece gündüz santim santim incelenerek, dikkatle aslına uygun hale getirildi” diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise Anıtın restorasyonunun yaklaşık 2.5 ay sürdüğünü, sadece anıtın bakımı ve onarımı değil, çevre düzenlemesi için de girişimlerde bulunduklarını söyledi.