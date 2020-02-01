Antalya OSB’den Ar-Ge Merkezleri’ne özel davet

Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Müteşebbis Heyet Üyesi ve Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Numan Hoda, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Şükrü Özen, Doç.Dr. Ümit Deniz Uluşar ve Ar-Ge Uzmanı Sima Sapan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Ar-Ge merkezleri ile ortaklaşa yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde AGT, Ankutsan, CW Enerji, Yörükoğlu, Kristal Endüstriyel, PSL Fiberli, Cantek, Doktor Tarsa, AKE Asansör, Esli Endüstriyel ve Tasaco firmalarının Ar-Ge Merkezleri’nde sürdürülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Etkinliğe son başvuru tarihi 14 Şubat. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bu yılki etkinliğe Ürün, Prototip ve Patent Sergisi’nin de eklendiğini, serginin girişimcilerle yatırımcıların buluşacağı bir platform olacağını, ekosistemin tüm paydaşlarını Antalya OSB çatısı altında bir araya getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bahar, Antalya OSB’yi bir bilim merkezine, Antalya, Burdur ve Isparta’yı bir bilim havzasına dönüştürmek istediklerini vurguladı.