AVM değil sanayi sitesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Altın ve Mücevher Merkezi ile Tasarım ve Modelleme Merkezi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tam kapasiteye ulaştığında 7 bin kişiyi istihdam edecek bu sanayi sitesi Kahramanmaraş’ı altın işlemeciliğinde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirecektir” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Altınşehir Sanayi Sitesi’nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “Altın, finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12’nci sıradayız. Toprağın altında yatan altın rezervlerimiz var” diye konuştu.



İçerisinde Ar-Ge yapılan ve modern tesisleri barındıran site, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin desteğiyle inşa edildi. Bu yatırımla yetersiz koşullarda üretim yapmaya çalışan altın imalatçısı firmalar, daha modern ve planlı bir ortama taşındı.



Altın ve Mücevher Merkezi: Açılışı yapılan bir diğer yatırım ise Altın ve Mücevher Merkezi oldu. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen 40 milyon lira bütçeli merkez ile KOBİ’lere akredite ve yüksek teknolojili laboratuvar koşullarında altın ve mücevherat değerleme hizmetleri sunulacak. Bu sayede altın imalatındaki katmadeğer daha da artacak ve KOBİ’lerin rekabetçiliği uluslararası bir seviyeye ulaşacak.



Tasarım ve Modelleme Merkezi: Törende, Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi’nin de açılışı yapıldı. Kuyumculuk sektöründe imalat yapan KOBİ’lere hizmet verecek merkez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkez, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında birlikte finanse edildi. Üniversite sanayi işbirliğinin örneği olan proje ile firmaların girdi maliyetleri azalacak.



Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Türkiye’de bir ilk olan AVM türü çok katlı bir sanayi sitesi yaptıklarını belirterek firmaların buraya gelirken teknolojilerini yenilediklerini ve artık dünya ile entegre makine ve ekipmanlar kullanmaya başladıklarını söyledi.