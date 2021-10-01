Bakanlıktan ‘Mobilya OSB’ müjdesi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Mobilya sektörü, İzmir için çok büyük önem taşıyor. Alt ve üst yapısı modern, geniş ve nitelikli üretim alanlarına kavuşacak olan yatırımcılar, daha nitelikli ve katma değerli ürünler üretecek, markalaşacak” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “Bu oluşum, üreticilerimize motivasyon sağlayacak, ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, bu hamlenin sadece Torbalı’yı değil başta İzmir olmak üzere tüm Ege Bölgesi’ne katkı sağlayacağını söyledi.