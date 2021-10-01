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Başkan Kütükcü İkitelli OSB’yi ziyaret etti

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile birlikte, İkitelli OSB Çevre Sanayi Sitesi’nde çıkan yangından zarar gören işletmeleri ziyaret ederek bilgi aldı.

OSB 01.10.2021, 00:01
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Başkan Kütükcü İkitelli OSB’yi ziyaret etti

Ziyaretle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Başkan Kütükcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede ile, İkitelli OSB Çevre Sanayi Sitemizdeki yangında zarar gören işletmelerimizi ziyaret ettik. Büyük emeklerle kurulan işletmelerimizdeki bu tür olaylar hepimizi çok üzüyor. İşletmelerimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

#OSBÜK #İkitelli OSB
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