BAYOSB’ye 2020’de 20 fabrika temeli

BAYOSB Hizmet Binası’nda yapılan Müteşebbis Heyet Toplantısı’nda konuşan BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2019’un yatırımcılar için beklenildiği gibi geçmediğini aktararak, faizlerin düşmesi ve ekonomide büyüme yönündeki hamlelerin 2020 yılı için sanayicilere umut verdiğini söyledi. Telseren, bu dönemde yapılacak bir yatırımın, doğru fizibilite ve doğru teşvik kullanımıyla 4 sene içinde geri döneceğini aktardı: “Bize yapılan müracaatları değerlendirdiğimizde 2020 yılında OSB’mizde, ülkemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen 20 fabrikanın temelinin daha atılmasını bekliyoruz.”

“Yatırım için en uygun zaman”: Aydın Telseren,“Yatırım koşulları daha da iyileştirilirse ülkemiz daha farklı bir noktaya taşınacak. OSB olarak geçen sene sanayicimize sunduğumuz avantajları aynı şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Sanayicileri yatırım yapmak için ‘En uygun zamandır’ diye teşvik ediyoruz. Şu anda teşvikler çok avantajlı bir durumda ve sanayicinin bu fırsatı kaçırmamasını öneriyorum” diye konuştu.