ÇOSB’den büyük yatırım

Bünyesindeki sanayicilere, kaliteli, kesintisiz ve güvenli enerji sağlayan ÇOSB sanayicilerin yeni yatırımlarından kaynaklı güç arzlarına da kolayca cevap verebiliyor. ÇOSB sınırları içerisinde TEİAŞ tarafından işletilen iki ayrı 154 kV’lık şalt merkezinin yanı sıra ÇOSB işletmeciliğini de kendisinin yaptığı 200 MVA’lık güce sahip 154 kV’lık Çerkezköy Enerji Trafo Merkezi’ni devreye aldı.

Yeni devreye alınan Çerkezköy Enerji Trafo Merkezi ile ÇOSB bünyesindeki sanayicilere daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik enerjisi temini sağlayacak ve sanayicilerin güç artış taleplerini daha rahat karşılayabilecek.