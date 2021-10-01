Diyarbakır’a 250 milyon TL’lik yatırım

Varank, Proyem Yem Fabrikası’nın üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olacağını belirterek, “Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişilik ilave istihdam oluşturacak” dedi.

Varank, Diyarbakır ve bölgedeki her bir ilin sahip olduğu dinamik nüfus ve ekonomik potansiyeliyle yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.



Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Matlı Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı da katıldı.