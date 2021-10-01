GEBKİM Adana’da OSB yatırımına hazır

Adana Valisi Süleyman Elban, Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB’nin altyapı ve izin çalışmalarının sürdüğünü, yakın bir tarihte sonuçlanarak tahsis vermeye başlayacaklarını söyledi. Elban, GEBKİM gibi alanında uzman OSB’lerin bu bölgeye yapacağı yatırımların Adana ve kimya sanayi için çok önemli olduğunu ifade etti. GEBKİM’in kimya ihtisas OSB’ler için rol model oluşturduğunu ifade eden GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “Akdeniz’in en önemli limanlarından biri sayılan Yumurtalık’ta yapılacak kimya ihtisas OSB yatırımı yalnızca bölgemiz için değil, Türkiye için bir değer yaratacaktır” dedi.