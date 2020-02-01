Hakkari’nin çinkosu Siirt’te külçeye dönüşecek

Bakan Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerinin bu tesiste üretileceğini kaydederek, 102 milyon dolarlık bir yatırımın yapıldığını ve burada 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde 145 dönüm alana kurulacak Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temel atma törenindeki konuşmasında, Türkiye Katar ortaklığında stratejik bir yatırımı ülkeye kazandıracak ilk adımı atmak için bir araya geldiklerini, tesisle ülkenin ilk defa yüksek kalite standartlarında bir üretim alt yapısına sahip olacağını dile getirdi. Şu anda ham olarak saflaştırmak için çok ucuza yurt dışına sattıkları madeni, yüzde yüz saflıkta kurşun çinko külçesi olarak üreteceklerini aktaran Varank, başta Güney Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, ülke genelinde de büyük bir katmadeğer oluşturacağını kaydetti.

Varank, sanayicilerin ihtiyaç duydukları hammaddeyi ithal etmek yerine tesisten kolayca temin edebileceklerini belirtti: “Hakkari’nin çinkosu, Siirt’te külçeye dönüşürken Türk sanayisine de nefes verecek. Temelini attığımız bu yatırım 6. bölge teşviklerimizden yararlanıyor. Böylece vergisel istisna ve muafiyetlerin yanı sıra sigorta primi desteği gibi uygulamalarımız yatırımcıların hizmetinde olacak.”

Siirt OSB’de doluluk oranının hala arzuladıkları seviyede olmadığını kaydeden Varank, Lineer Metal’in yatırımının OSB için de bir milat olmasını ümit ettiğini aktardı. Varank, Kalkınma Ajansı’nın bugüne kadar Siirt’te 130 projeyi desteklediğini paylaştı: “Siirt fıstığını dünya markası yapmak için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın 1. ve dünyanın 3. en büyük Fıstık İşleme Tesisi’ni ilimize kazandırdık. Yıllık kapasitesi 10 bin tonun üzerinde olan bu tesis sayesinde Siirt fıstığının ilk kez tescilli bir markası oldu. İhracat için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Avrupa, Uzakdoğu, Avustralya, Orta Doğu ve Amerika pazarlarıyla görüşmeler devam ediyor.”

Çinko ithalatının yüzde 40’ı: Bakan Fatih Dönmez, tesiste ilk fazda yıllık 30 bin ton üretim yapılacağını, tamamlandığında da bu rakamın 90 bin tona yükseleceğini, tesisin tam kapasite çalıştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğini, bu rakamın Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40’ına denk geldiğini, Hakkari ve Siirt'te 1900 doğrudan, 1100’ü de dolaylı olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını anlattı. Dönmez, geri dönüşüm oranı yüksek bir metal olan çinkonun, inşaat, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin yanı sıra savunma sanayinde, boru ve nakil hatlarının galvanizlenmesinde, otomotiv sektöründe de kullanıldığını ifade etti.