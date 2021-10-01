Hepsiburada’ya NASDAQ tebriği

Varank, TÜBİTAK bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsü ile Hepsiburada’nın ortaklık yapacağını kaydederek “E-Ticarete dönük yapay zeka teknolojileri geliştireceğiz. Sektöre de bu ürünleri açmak istiyoruz” dedi. Coğrafi işaretli ürünlerin Hepsiburada üzerinden satışı için bir iş birliğine gideceklerini belirten Varank, “Coğrafi işaretli ürünlerin satışını yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.



Bakan Varank’ın açıkladığı TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ve Hepsiburada iş birliğinde kurulacak Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi, finans ve e-ticaret konularında sektörün saha problemlerine odaklanacak. Merkezde Türkiye’de perakende sektörünün e-ticaret dönüşümündeki sorunlara çözümler sunulacak.



Türkiye’ye doğrudan yatırım: Varank, “Bu yılın ilk yarısında Türkiye’den start-up’ların, filiz girişimlerin 1.3 milyar dolarlık yatırım aldığını görüyoruz. Bu da gerçekten büyük bir rakam ve Avrupa’da rakip diyebileceğimiz ülkelerle kıyasladığımızda ciddi bir doğrudan yatırımın, fonların Türkiye’ye ilgisi olduğunu görebiliyoruz. Hepsiburada ile olduğu gibi Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulmayı bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini arttırarak onları birer global marka haline getireceğiz” açıklamasını yaptı.



Coğrafi işaret seferberliği: Varank’ın açıklamalarında yer alan Türk Marka ve Patent Kurumu ve Hepsiburada iş birliği ile ‘E-Ticarette Coğrafi İşaret Seferberliği’ başlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde yürütülecek proje ile coğrafi işaretli ürün üreten işletmelerin, KOBİ’lerin, kooperatiflerin ve kadın girişimcilerin HepsiTürkiye’den programı ile e-Ticarete adım atması sağlanacak. Bölgesel kalkınmayı destekleyecek proje ile coğrafi işaret başvurularının da artırılması hedefliyor.