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İş Leasing’ten Gaziantep merkezli yatırım
İş Leasing, Koza Halı markasıyla üretim yapan Gaziantep merkezli Dokuteks Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika çatısına kurulan 2.62 MW gücündeki güneş enerjisi santrali yatırımını finanse etti. Devreye alınan bu yatırımla, fabrikanın elektrik tüketimi yenilenebilir enerji ile sağlanmış oldu.
OSB 01.10.2021, 00:01
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İş Leasing Genel Müdürü U. Şafak Öğün, “Enerji maliyetlerini azaltan ve doğaya zarar vermeyen çatı üstü güneş enerjisi santrali finansmanı alanındaki öncü konumumuz ile bu alanda yatırım yapmayı planlayan sanayicilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.