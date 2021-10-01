KKTC Esentepe Belediye Başkanı’ndan Arsin OSB’ye ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Başkan Çelebi, “KKTC’de OSB kurulması konusunu önemsiyoruz ve elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. KKTC Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bundan sonraki süreçte de karşılıklı görüş alışverişlerine devam edeceklerini belirtti.