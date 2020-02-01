KOSBİ, 2020’de yeni yatırımla büyüyecek

İzmir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığı’nda KOSBİ hizmet binasında yapılan müteşebbis heyet toplantısında, 2020 bütçesi kabul edilirken askıya çıkan ikinci etap parselasyon planları da konuşuldu. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “OSB’miz içinde ikinci etap parselasyon planları askıya çıktı. Bu yıl tapuların tescili sonrasında yatırımlarının hızlanmasını bekliyoruz. Bölgemiz 2020 yılında yeni fabrika yatırımlarına ev sahipliği yapacak. Bu sayede ülkemiz ekonomisi kazanırken işsiz gençlere de yeni iş kapıları açılacak. 2020 yılı bütçesinden elektrik sistemlerine de büyük pay ayırdık. Sanayi bölgemizi ileri taşımak için çalışmalara ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.