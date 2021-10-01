OSB’lerden 206 milyon TL’lik yardım

OSBÜK ve 93 OSB’den toplanan yardımlara ilişkin sembolik çek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Kocaeli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sedat Silahtaroğlu takdim etti. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı’na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’na aktarılacak.

Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayicilerin zararlarının tanziminde kullanılacak.

Bakan Varank, kampanyanın devam edeceğine işaret ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atmamız gereken adım yapmamız gereken çok hayır var. Bir an önce de diyoruz ki 1 yıl içerisinde biz bu işi bitirelim” dedi.