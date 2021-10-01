Proyem Polatlı Yem Fabrikası açıldı

Proyem’in Ankara’daki yeni yem fabrikası için Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen resmi açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Asuman Erdoğan ile Orhan Yegin katıldı.

Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Genel Müdür Önder Matlı, Bakanlar Varank ve Pakdemirli’ye yürüttükleri çalışmalar ve yatırım planları hakkında bilgi verdi.

Matlı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Proyem Polatlı Yem Tesisi, 38 bin metrekare alan üzerine kurulu. Tesis, ham madde alım hatları, dikey silolar, yatay depolar ve dikey mamul silolarından oluşuyor.

Bakan Varank, geçtiğimiz günlerde de Proyem’e ait Diyarbakır’daki Türkiye’nin en büyük entegre yem fabrikasının temelini atmıştı. Diyarbakır 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisi, Proyem’in Türkiye çapındaki 9’uncu yem fabrikası olacak.