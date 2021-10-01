Raylı sistemler kümesinde yeni dönem, yeni hedefler

Eskişehir OSB (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, raylı sistemler sektörünün Eskişehir sanayisinin geleceğinde çok daha önemli bir yere sahip olacağını ifade ederek, “OSB olarak bölgemize yeni yatırımcıların gelmesi ve destek vermek adına ciddi çalışmalara başladık” dedi.

EOSB Başkan Vekili Metin Saraç “Amacımız bu okulda başta raylı sistemler sektörümüz olmak üzere diğer tüm sektörlerde inovatif sanayi dönüşümünü sağlayacak başarılı insanlar yetiştirmek” diye konuştu.



Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Ramazan Yanar, küme çatısı altında mühendislik yönlerini güçlendirmek, birlikte çalışma kültürü oluşturmak ve ihracat noktasını geliştirmek adına 3 çalışma grubu kuracaklarını aktardı.