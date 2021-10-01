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Raylı sistemler kümesinde yeni dönem, yeni hedefler
Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) ‘Yönetim Kurulu ve İstişare Toplantısı’ Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ile küme üyesi kurumların temsilcileri katıldı.
OSB 01.10.2021, 00:01
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Eskişehir OSB (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, raylı sistemler sektörünün Eskişehir sanayisinin geleceğinde çok daha önemli bir yere sahip olacağını ifade ederek, “OSB olarak bölgemize yeni yatırımcıların gelmesi ve destek vermek adına ciddi çalışmalara başladık” dedi.
EOSB Başkan Vekili Metin Saraç “Amacımız bu okulda başta raylı sistemler sektörümüz olmak üzere diğer tüm sektörlerde inovatif sanayi dönüşümünü sağlayacak başarılı insanlar yetiştirmek” diye konuştu.
Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanı Ramazan Yanar, küme çatısı altında mühendislik yönlerini güçlendirmek, birlikte çalışma kültürü oluşturmak ve ihracat noktasını geliştirmek adına 3 çalışma grubu kuracaklarını aktardı.