Torbalı OSB’de yatırım seferberliği

Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez, Mobilya OSB’nin yer seçiminden sonra en uygun lokasyona arıtma tesisi kuracaklarını vurguladı: “1 yıl sonra doğalgaz Torbalı OSB’ye gelmiş, bağlanmış olacak. Otoyol bağlantı sorunumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile kısa vadeli olarak çözüme kavuştu. Karayolları gişeleri de kaldırdı, artık kendi bağlantı yolumuz bulunuyor. OSB bütünüyle devreye girdikten sonra o zaman otoyolun yanından bir yan yol açmak gerekecektir. Bunun için de şimdiden çalışmaya başladık.”