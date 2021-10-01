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Trabzon Arsin OSB’de 3D eğitimi

Trabzon Makine Mühendisleri Odası, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı işbirliği ile Trabzon Arsin OSB’de faaliyet gösteren firma çalışanlarına ‘3D Tarayıcı ve Yazıcı Yetkinlik Geliştirme Programı’ adı altında eğitim verildi.

OSB 01.10.2021, 00:01
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Trabzon Arsin OSB’de 3D eğitimi

Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu, “Organize Sanayi Bölgesi’nden talep geldiği sürece bu tarz işbirliklerimiz her zaman devam edecektir. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, bu tarz eğitimlerin bölge firmalarına fayda getireceğini kaydetti.

#Trabzon Arsin OSB #3D eğitimi
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