Trabzon Arsin OSB’de 3D eğitimi

Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu, “Organize Sanayi Bölgesi’nden talep geldiği sürece bu tarz işbirliklerimiz her zaman devam edecektir. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, bu tarz eğitimlerin bölge firmalarına fayda getireceğini kaydetti.