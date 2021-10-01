Ford’dan Yeni Ford Fiesta ve ‘Hibrit’ versiyonu

Fiesta ailesi oldukça belirgin özelliklere sahip Titanium, ST ve Active modellerinin yanısıra karakteristik özelliklerini güçlendiren Vignale paketleriyle büyüyor. Yeni Fiesta’yla sunulan yeni nesil teknolojilerden; uzun farlarda yansıma önleme özelliğiyle yeni Matrix LED ön farlar, 12.3 inçlik dijital yol bilgisayarı, elektrikli güç aktarma organı seçenekleri arasında verimlilikten ödün vermeden keyifli sürüş deneyimi sunan 48 voltluk EcoBoost Hibrit motor ve yedi ileri vitesli Powershift şanzıman öne çıkıyor.