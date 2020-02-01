Hyundai, uçan araçlarını tanıttı

Hyundai Motor Company, CES 2020’de geleceğin mobilite çözümlerini tanıttı. Hyundai’nin teknoloji şirketi Elevate ve Uber tarafından ortaklaşa geliştirilen hava taksileri, tüm dünyanın dikkatini çekerek kentsel hava taşımacılığında çığır açmaya hazırlanıyor. Şehir içi hava yolculuğunda yaygın kullanılması hedeflenen Uber Hava Taksileri, Hyundai’nin otomotiv endüstrisindeki seri üretim tecrübesi ve elektrikli araçlar alanındaki teknolojisinden yararlanacak. Hyundai; araçları üretecek, satışa sunacak, Uber; hava taşımacılığı ağı üzerinden kendi hava sahası destek hizmetlerini kurarak hızlı bağlantılar ve mobil uygulamalar hazırlayacak. Her iki taraf, ortak havaalanları kurmak için altyapı konseptleri üzerinde çalışıyor. İlk başta pilotlarla kullanılacak araçlar, zamanla otonom seyir özelliğine kavuşacak.