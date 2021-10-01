Mercedes-Benz G-Serisi, e-ulaşım çağına hazır

Tamamen elektrikli güç-aktarma sistemiyle safkan bir arazi aracı Concept EQG, batarya elektrikli bir Mercedes-Benz G-Serisi’nin neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Seri üretime yakın olan konsept, ikonik unsurlar da dahil olmak üzere G-Serisi’nin siluetini yansıtıyor.

G-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu, geliştirme süreci sonunda, Graz’daki 1445 metre rakımlı Schöckl Dağı’ndaki efsanevi test pistinde (60 dereceye varan eğimleriyle 5.6 kilometrelik parkur) seri üretim öncesinde kendini kanıtlayacak.