Yeni MG EHS PHEV, ön satışa sunuldu

Yenilikçi hibrit motoru, C SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla avantajlı boyutları, yüksek donanımıyla ön plana çıkan MG EHS PHEV, Aralık’ta Türkiye’de. Türkiye’nin ilk dijital otomotiv fuarı Autoshow Mobilite’de MG standında sergilenen yeni MG EHS PHEV, iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor.

Aracın ‘Comfort’ versiyonunda; 12.3 inç dijital gösterge paneli, yükseklik ayarlı halojen farlar, navigasyon / Apple CarPlay ve Android Auto, ısıtmalı ön koltuklar, dinamik kılavuzlu geri görüş kamerası, ‘Luxury’ versiyonunda da panoramik açılır cam tavan, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, yükseklik ayarlı LED farlar, 360° kamera gibi özellikler dikkat çekiyor.