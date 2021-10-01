Yeni Opel Astra, 2022’de Türkiye’de

Yeni CEO Uwe Hochgeschurtz’un şirketteki ilk iş gününde tanıtılan yeni Opel Astra, Liverpool Spor Kulübü’nün ünlü menajeri Jürgen Klopp’un da katıldığı renkli bir etkinlikle ‘Yeni bir şimşek doğuyor’ sloganıyla boy gösterdi. Rüsselsheim’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen 6. nesil Opel Astra’nın 2022’nin ilk yarısında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.

Hochgeschurtz, yeni Astra ile aynı modeli ilk kez hem batarya elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit olarak sunacaklarını açıkladı.