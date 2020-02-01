Fas ve Türkiye arasında karşılıklı yatırım çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nijerya’daki temaslarının ardından geldiği Fas’ın başkenti Rabat’ta Fas Krallığı Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy ile görüştü. Bakan Elalamy ile Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen “Fas-Türkiye İş Toplantısı”na katılan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’den yatırımcı ağırlıklı iş insanları heyetiyle bu ülkede bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pekcan, ülkeler arasındaki tarihi, kültürel, dostane ilişkilere paralel olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek derinleşmesini ve güçlenmesini arzu ettiklerini, bu doğrultuda Türkiye olarak iki ülkenin kazan-kazan perspektifiyle dengeli ticaretten yana olduğunu ifade etti. Pekcan, Faslı muhatabı ile iki ülkenin mevcut potansiyellerini kullanarak yeni yatırım ve ticaret olanaklarının artırılması yönünde çalışmalara devam etme konusunda mutabık kaldıklarını anlattı: “Fas, sahip olduğu canlı ekonomisi, stratejik konumu, Afrika’ya giriş kapısı olma niteliğiyle Türkiye’nin önemli ortaklarından biri, Türk yatırımcıları açısından yeni pazar imkanları sunuyor. Fas başta ABD, Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması, Mağrip Arap Birliği (MAB) ile imzalamış olduğu anlaşmalarla da Türk yatırımcıları açısından yeni pazar imkanları olması açısından önemli.”

Pekcan, küresel ekonominin gerek ülkelerin aldığı ticari önlemler gerekse siyasi anlaşmazlıklar ve jeopolitik belirsizliklerdeki artış neticesinde ticaret potansiyelinin oldukça altında bir ilerleme kaydettiğini belirtti: “Çok taraflı küresel ticaret sisteminin etkisinin azaldığı böyle bir konjonktürde, ikili ticaret anlaşmaları daha kritik bir hal almış durumda. Yine bu çerçevede, bölgesel ortaklıklardan ve potansiyellerden mümkün olduğunca faydalanılması elzem hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye ve Fas arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz.”

“İkili ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı”: Türkiye olarak ticari ilişkilerde her zaman kazan-kazan ilkesiyle hareket ettiklerine dikkati çeken Pekcan, Türkiye ve Fas arasında 2006’dan bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki en önemli enstrümanlardan biri olduğunu dile getirdi. Pekcan, anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk andan bugüne temel amaçlarının ticaretin iki ülke yararına, dengeli bir şekilde artırılması olduğunu aktardı: “Biz bu amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2005 yılında 514 milyon dolar iken 2018 yılında 2.7 milyar dolara çıkmıştır. Aynı dönemde Fas’ın Türkiye’ye ihracatı 4 kat, Türkiye’nin Fas’a ihracatı ise 4.4 kat artmıştır. Aslında iki taraf için de ciddi artış oranları var. 2019 yılında ise ikili ticaret hacmimiz 3 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Biz her iki ülkenin hem sanayisinin gelişmesi hem de ticaretimizin dengeli bir şekilde karşılıklı olarak artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hedefe yönelik olarak da heyetlerimiz ortaklık komitesi ve STA kapsamında bir araya geldiler.”

“Fas Günleri” etkinlikleri planlanıyor: Türkiye’nin 65 milyar dolar civarında yurt dışı yatırımları bulunduğunu, Fas’taki yatırım tutarının ise 306 milyon dolar olduğunu paylaşan Pekcan, “Fas’ın bölgesel avantajlarını kullanarak Türk yatırımcıların bu ülkede daha fazla yatırım yapmasını bekliyoruz, bunu da teşvik ediyoruz. Faslı iş insanlarını da Türkiye’ye yatırıma davet ediyoruz” dedi. Pekcan, Fas’ın sunduğu yatırım imkanlarının Türkiye’de tanıtımı amacıyla “Road-show” düzenleyeceklerini, Fas ürünleriyle ilgili de “Fas Günleri” etkinliği yapacaklarını açıkladı. Pekcan, Türk firmalarının Fas’taki yatırımlarının artması için öneride bulundu: “Yatırımların kolaylaştırılması ile ilgili karşılıklı işbirliği anlaşması imzalayabiliriz. Karşılıklı ticaretimizin dengeli bir şekilde artırılması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



“Fas’ta büyük bir yatırım imkânı var”

Bakan Elalamy de söz konusu organizasyonun yeni işbirliği ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bunun Türkiye ve Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında STA’nın hayata geçtiğini hatırlatan Elalamy, anlaşmanın iki ülkenin lehine olması için çalıştıklarını ifade etti. Elalamy, Fas’ta büyük bir yatırım imkânı olduğuna dikkat çekti ve “Türk yatırımlarının ülkemizde gelişmesini arzu ediyoruz ve yatırım alanında Türk firmalarına destek verme konusunda istekli ve hazırız” dedi.Fas’a ihracat ürünleriAşağıda sıraladığımız, ‘ürün grupları’ çerçevesinde son ürün ve ara malları yelpazesinin bütününü, Türkiye’den Fas’a ihracatı mümkün malları teşkil ediyor. Ayrıca bu mallar, Türk yatırımcılar tarafından Fas’ta, hem Fas iç pazarı, hem de Cezayir, Portekiz, İspanya ve Cebelitarık Serbest Bölgesi olmak üzere, Batı Akdeniz ülke pazarları için üretilecek mallar olarak kaydedilmelidir:

• Oto ana ve yan sanayi ürünleri.

• Demir veya alaşımsız çelikten profiller; ticari taşıtlar.

• Kıymetli metallerden veya kaplama mücevherci eşyası ve aksamı.

• Pamuklu mensucat.

• Buzdolapları, soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları.

• Dokunmuş halılar ve yer kaplamaları.

• Kauçuktan yeni dış lastikler.

• Otel donatı ve malzemeleri.

• Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller.

• Her tür temizlik ürünleri.

• Sakız, şekerleme tarzı ürünler, çikolata.

• Demir ve alüminyum hurda.

• Tekstil ve hammaddeleri.

• Elektrik elektronik ürünler.

• Hazır giyim ve konfeksiyon.

• Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri.

• Makine ve aksamları.

• İklimlendirme sanayi.

• Cam seramik ve toprak ürünleri.

• Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri.

• Mücevher.

• Halı.

• Deri ve deri mamulleri.

• Zeytin ve zeytinyağı.

• Kuru meyve ve mamulleri.

• Su ürünleri ve hayvansal mamuller.

• Yaş meyve sebze mamulleri.

• Savunma ve havacılık sanayi ürünleri.

• Süs bitkileri ve mamulleri.

• Fındık ve mamulleri.