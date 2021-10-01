4. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, 6-7 Ekim’de

Kongrede özellikle KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakat sürecine hazırlıkları, şu anki durum ve yapılacakları, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sektörel etkileri konuşulacak.

Kongre oturum konuları: • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İhracatçı Kobiler; Organize Sanayi Bölgeleri’nin sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakata yönelik yaptıkları hazırlıklar ve çalışmalar), • Potansiyeli Keşfet, Yeni Nesil Yazılımlar; (Yazılımlarımızla Yeşil Mutabakata Hazırlık, CRM, ERP, MES, BPA, E-DÖNÜŞÜM, KEP), • Avrupa Yeşil Mutabakatının Sektörel Etkileri, • Mavi Beyaz Robotlar, • Bulutların Üstündeyiz, Farkında mıyız? (Bulut Tabanlı Sistemler, Çözümler, Bulut Tabanlı Haritalar, Hukuki Sorumluluk)