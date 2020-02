Aklease ekonominin gelişimine katkı sağlıyor

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, “Hedefimiz müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun doğru finansal çözümleri üretmek ve leasingin avantajlarını doğru finansal modelleme ile yatırımcıya sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak” diyor. Önümüzdeki dönem büyük-küçük her tutardaki yatırıma destek olarak daha çok sayıda yatırımcıya ulaşmayı ve yeni işlem hacminde büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Düz, müşterilerin yatırımlarında kullanabilecekleri çok geniş bir fonlama ağına sahip olduklarını kaydediyor.

Düz, “Fonlama ağımızın içerisinde para ve sermaye piyasaları haricinde, yurt içi ve yurt dışı bankalar, uluslararası ve çok taraflı finansal kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası vb.), ihracat kredi kuruluşları (Hermes, US Exim vb.) ve sektör bazlı özel fonlar yer alıyor. Bu çok çeşitli kaynaklardan sağladığımız fonları müşterilerimize çok uygun şartlarda ve uzun vadeli olarak aktarabiliyoruz. Özellikle yurt dışından makine-ekipman ithalatı yolu ile yapılacak yatırımlarında, ihracat kredi kuruluşları (ECA-Export Credit Agency) kaynaklı, uzun vadeli ve uygun maliyetli fonları, leasingin avantajları ve uzman operasyonel destek ile birleştirerek müşterilerimize sunuyoruz” açıklamasını yapıyor.



Leasing’in Avantajları

Leasingin sağladığı avantajlar üç ana başlıkta değerlendiriliyor:

• Maliyet Avantajı: Birçok makine ve ekipmanda indirimli KDV (%1) oranı uygulanmakta olup, faiz ödemeleri üzerinden BSMV ödenmez. Teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. KDV faizlendirilmez ve taksitler halinde geri ödenir.

• Uzman Kadro ile Operasyonel Kolaylık: Satınalma için gerekli tüm hukuki ve operasyonel süreçler şirketimizin ekipleri tarafından yürütülür. Özellikli satın alma süreçlerinde uzman kadro desteği sağlanır. İthal işlemlerde akreditif, gümrük vb. tüm süreçler tarafımızca yönetilir.

• Nakit Akışı Avantajı: Yatırımların nakit akışına uygun taksitle ve uzun vade ile finansmanı sağlanır. Projenin gelir döviz cinsi ve proje nakit döngüsüne göre esnek geri ödeme planı oluşturulabilir. Böylece hem uzun vadeli kaynak sağlanır hem de yatırımcının banka işletme sermayesi limitlerinin daha da etkin kullanılması sağlanmış olur.