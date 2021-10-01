Aktif Bank’ta üst düzey atamalar

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Pınar Yılmaz aynı üniversitede Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisansı programını tamamladı. 2007 yılından bu yana Aktif Bank bünyesinde görev alan Yılmaz, son olarak Kredi Politika ve Analitik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.



Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde aldığı lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede ve bölümde yüksek lisansını tamamlayan Gülben Yağcı, dijital bankacılık alanında 16 yılı aşkın deneyimiyle çeşitli görevler üstlendi, Aktif Bank ailesine katılmadan önce ininal’da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.