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Apro’nun yeni Genel Müdürü Sedat Yalçınkaya
Apro Bilgisayar’da yaklaşık 6 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Sedat Yalçınkaya şirketin yeni Genel Müdürü oldu. Yalçınkaya, tüm süreç ve projelerde liderlik edecek.
REEL SEKTÖR 01.10.2021, 00:01
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Yaklaşık 20 yıllık sektörel deneyime sahip Sedat Yalçınkaya, satış organizasyonunun her kademesinde aktif olarak rol aldı. Apro Bilgisayar’daki kariyerine Kurumsal Satış Müdürü olarak başlayan ardından Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Yalçınkaya yeni dönemde yapılacak atılımlara da önderlik edecek.