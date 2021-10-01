Apro’nun yeni Genel Müdürü Sedat Yalçınkaya

Yaklaşık 20 yıllık sektörel deneyime sahip Sedat Yalçınkaya, satış organizasyonunun her kademesinde aktif olarak rol aldı. Apro Bilgisayar’daki kariyerine Kurumsal Satış Müdürü olarak başlayan ardından Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam eden Yalçınkaya yeni dönemde yapılacak atılımlara da önderlik edecek.