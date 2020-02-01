CIAT ve ALDAĞ A.Ş.’den dev iş birliği

ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, “ALDAŞ A.Ş.’nin gelecekteki büyüme ve kalkınma stratejisinde sürdürülebilirlik kavramı önemli bir yer tutuyor. Sürdürülebilirlik kavramı ise bugün üç ana unsurdan oluşuyor bu üç unsuru; enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve dijitalleşme olarak sıralamak mümkün. Nitekim CIAT’ın kurum kültürü ve yönetim anlayışı bizim bu büyüme stratejimizle paralellik gösterdiği için bugün bu ortaklığın imzasını atıyoruz” diye konuştu. İş birliğinin sadece ALDAĞ A.Ş. için değil tüm sektör için tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktaran Dağoğlu, şunları söyledi: “ALDAĞ A.Ş. olarak lokomotif ürünümüz, klima santrali. ALDAĞ A.Ş.’nin klima santrali tarafındaki, CIAT’ın soğutma gruplarındaki gücü bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerjiyle sistem satışlarında çok daha iyi bir yere geleceğiz. CIAT, alanında dünyanın en iyi firması. CIAT’taki satış ve satış sonrası ekibinin çok büyük bir kısmını bünyemize aldık. Sektör dinamiklerini değiştirecek ALDAĞ- CIAT ortaklığı, kültürel birleşmeyi beraberinde getirecek, bir başarı hikâyesi olacak. Bu ortaklık, sektörümüz ve ekonomimiz için büyük değer yaratacak.” ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Stavros Tsavalos, CIAT’ın bir çözüm şirketi olduğunu aktararak Türkiye pazarını değil, dünyayı hedeflediklerini kaydetti. CIAT Başkanı Didier Genois ise, “Bu ortaklığa ve ALDAĞ A.Ş.’ye güveniyoruz. Çünkü doğru kişilerin doğru çözümler üretmesini istiyoruz. Bugün burada adım attığımız ortaklık, ilişkimizin başlangıcı. Önümüzdeki dönemde artacak ürün ve sistem çeşitliliği ile mühendislik bilgi ve birikimimizin birleşmesi, ilişkimizin uzun soluklu olmasını sağlayacaktır” dedi.