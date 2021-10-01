‘Dayanıklı KOBİ’ler Güçlü Yarınlar’ projesi tamamlandı

28’i Suriye sermayeli işletme, 29’u Türk sermayeli işletme olmak üzere 57 firmanın kabul edildiği proje kapsamında 42 saat eğitim, 952 saat grup ve bire bir koçluk verildi. Katılım şartlarını yerine getiren 45 KOBİ, 30’ar bin TL’lik hibe desteğinden yararlanma imkanı buldu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Geldiğimiz noktada katılımcı KOBİ’lerimizde bu alanlarda ciddi bir farkındalık oluştuğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte Türk ve Suriye sermayeli KOBİ’lerimizin bir arada çalışması, iş birlikleri geliştirmesi de iş dünyamız için örnek teşkil ediyor” dedi.